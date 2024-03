Ponte di Pasqua: come affrontare eventuali disservizi aerei

ROMA - Con l'arrivo del Ponte di Pasqua, più di 10 milioni di italiani si preparano a intraprendere viaggi di piacere per trascorrere del tempo lontano dalla routine quotidiana. Mentre le compagnie aeree ampliano le loro rotte per soddisfare la crescente domanda di viaggi, è importante essere consapevoli dei diritti dei passeggeri aerei e delle misure da adottare in caso di disservizi.Negli ultimi anni, cancellazioni improvvise o ritardi significativi nei voli sono diventati sempre più frequenti, creando disagi per i passeggeri. Secondo ItaliaRimborso, centinaia di voli potrebbero essere soggetti a cancellazioni o ritardi che giustificano un risarcimento pecuniario ai sensi del Regolamento Europeo 261 del 2004.Il regolamento stabilisce chiaramente i diritti dei passeggeri, inclusi il diritto a essere informati tempestivamente sulla cancellazione o il ritardo del volo, nonché le opzioni disponibili. I passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria se il volo viene cancellato meno di 14 giorni prima della partenza programmata o se subisce un ritardo di almeno 3 ore all'arrivo finale, a meno che il ritardo non sia causato da circostanze eccezionali.Oltre alla compensazione pecuniaria, i passeggeri hanno diritto a forme di assistenza durante i disservizi, come pasti, bevande e sistemazione in hotel. È fondamentale essere consapevoli di questi diritti e sapere come esercitarli.Quando si verificano problemi durante il viaggio, è consigliabile contattare direttamente la compagnia aerea e conservare tutti i documenti pertinenti per eventuali reclami. In casi complessi, è possibile consultare un avvocato specializzato o rivolgersi a claim company.In conclusione, mentre ci si prepara a godere del Ponte di Pasqua, è importante essere informati sui propri diritti come passeggeri e sapere come agire in caso di disservizi aerei. Con la giusta preparazione e conoscenza, è possibile affrontare qualsiasi inconveniente e assicurare che le vacanze pasquali siano un'esperienza indimenticabile per tutte le giuste ragioni.