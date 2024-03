Premio Gianni Colajemma 2024: resi noti i nomi dei 9 finalisti. Tutto pronto al Kursaal Santa Lucia per la 1/a edizione

BARI - Tutto pronto per il Premio Gianni Colajemma 2024. Mancano poche ore all’evento in onore del regista e attore teatrale barese prematuramente scomparso nel 2021 che si terrà venerdì 8 marzo al Teatro Kursaal Santa Lucia di Bari (Largo Adua, 5).Il premio, a cui è collegato un contest, promosso dalla ‘Manifattura Tabacchi Barium Srl’, società di produzione teatrale, cinematografica e gestore del Teatro Barium fino al 2022, fondata dallo stesso Colajemma, è un’occasione unica per i giovani artisti che hanno partecipato al bando. La prima edizione, che gode dei patrocini di Puglia Sounds, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Associazione ETS Gianni Colajemma, non rappresenta solo l’omaggio all’indimenticato regista e attore, ma anche una straordinaria opportunità per gli artisti emergenti e talentuosi della Puglia di potersi esibire su un palcoscenico prestigioso e ricevere borse di studio, masterclass e premi di produzione.Tantissime le domande pervenute all’organizzazione che ha reso noti i nomi dei 9 finalisti selezionati dalla giuria tecnica, composta dal noto attore Paolo Conticini, dal fotografo internazionale e art director dello Shot Studio Milano Mario Gramegna e dallo speaker, doppiatore e vocalist Kekko Di Michele, che ha valutato attentamente le candidature in base all’originalità e alla qualità artistica delle proposte degli aspiranti artisti. Attori, musicisti, cantautori, monologhisti pugliesi saranno protagonisti con la loro arte sul palco del Kursaal a partire dalle ore 20,30. Avranno la loro ribalta i cantautori Scianni, Al Verde, Giuseppe Dilillo, Stefano Tataranni, la cantante Elisabetta Ferrara, i monologhisti comici Francesco Fragassi e Gabriele Ferrara, la cantautrice Rossana Rutigliano, il comico stand-up comedy Luigi Biancoli. Tra loro la stessa giuria tecnica decreterà il vincitore. In platea anche persone influenti in ambito discografico.Durante la serata sarà presentata ufficialmente l'ETS ‘Associazione Gianni Colajemma’, iniziativa senza scopo di lucro finalizzata a proseguire l’opera del maestro, che nasce con lo scopo di fornire supporto al terzo settore, ai loro assistiti, attraverso comunità di professionisti, canili sanitari, azioni già avviate da Colajemma e continuate con impegno e cura dal figlio Gianmarco.Molti ospiti speciali, provenienti da diversi ambiti dello spettacolo, arricchiranno il parterre, tra cui il cantautore Pierdavide Carone, il cantante Giò Sada, Infamouscarrion, Giuseppe Lassandro in arte Il Mago, Lino De Nicolò, Giuliano Giuliani, e tanti altri a sorpresa. La conduzione dell’evento sarà affidata a Luca Catalano e Simona Valenti (speaker di Radio Selene), mentre la band “Swing 31” si esibirà dal vivo.Nel backstage, il tiktoker barese Michele Carella intervisterà gli ospiti per creare contenuti online e in diretta streaming e per dare al pubblico un’esperienza coinvolgente anche al di fuori del teatro. L’intero evento, inoltre, sarà trasmesso, nel mese di marzo, dall’emittente Telebari.Per assistere all’evento tra il pubblico, invece, basterà andare su www.mtbproduzioni.com. Il ticket ha un costo di 10 euro, devoluti interamente all'Associazione ETS Gianni Colajemma.«Gianni amava i ragazzi, i figli, gli artisti di strada, la musica, ma soprattutto dava spazio a chi non ne aveva, aiutando il prossimo senza mai chiedere nulla in cambio. Questo premio è dedicato a lui, che per noi, è sempre stato e resterà il papà degli artisti – commenta l’organizzazione».: www.mtbproduzioni.com e info@mtbproduzioni.com