Presentazione del libro 'Essere al Top' di Savino Zagaria a Bari

BARI - L'Associazione socio-culturale "il Vaso di Pandora", insieme alla libreria Mondadori "Moonbook" e a Confassociazioni Puglia, si prepara a ospitare un evento imperdibile: la presentazione del libro "Essere al Top" di Savino Zagaria. L'appuntamento è fissato per giovedì 7 marzo 2024 alle ore 18:00 presso la sala eventi della libreria Mondadori di Via Crisanzio, 16, a Bari.Chiara Monno, titolare della libreria Moonbook, darà il via alla presentazione con i suoi saluti, seguita dall'avv. Alessandro Amendolara, curatore della prefazione del libro. L'autore Savino Zagaria sarà presente per dialogare con l'avv. Antonio Pinto.Il libro, "Essere al Top", affronta il desiderio universale di migliorare la propria vita personale e professionale. Attraverso tecniche e strategie mirate, Zagaria offre preziosi consigli su come eccellere nell'ambiente lavorativo, autopromuoversi e migliorare l'immagine professionale. Il testo si rivolge a dipendenti, liberi professionisti, uomini e donne di ogni ambito, offrendo spunti per ottenere consensi, riconoscimenti e gratificazioni, e per perseguire con successo i propri obiettivi di carriera."Essere al Top" invita i lettori a riflettere sulle opportunità che ogni giorno si presentano, incoraggiandoli a fare la differenza per sé stessi e per coloro che li circondano. Savino Zagaria, consulente aziendale, formatore e business coach, condivide la sua esperienza nel campo dell'organizzazione e gestione delle risorse umane, offrendo un contributo prezioso per il successo professionale e personale di ogni individuo.L'evento promette di essere un'occasione unica per scoprire i segreti per raggiungere il successo e realizzare i propri sogni.