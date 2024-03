Prosegue il successo del Sudestival: Matilde Gioli riceve il premio 'Eccellenti Visioni'

MONOPOLI - La 24esima edizione del Sudestival, il festival della Città di Monopoli dedicato al cinema italiano di qualità, prosegue con grande successo di pubblico. Il festival, ideato e diretto da Michele Suma, è espressione dell'Apulia Cinefestival Network e punto di riferimento per le opere prime, i documentari e i cortometraggi del nostro paese.Sabato 9 marzo una serata speciale al Teatro Radar ha visto protagonista l'attrice Matilde Gioli, insignita del Premio "Eccellenti Visioni" per il suo contributo alla valorizzazione del cinema italiano e il sostegno alle opere prime della nuova generazione.Matilde Gioli ha presentato l'action-thriller Runner di Nicola Barnaba, di cui è protagonista, e ha incontrato il pubblico in sala dopo la proiezione del film.Il premio "Eccellenti Visioni" è stato consegnato a Matilde Gioli dal Direttore del Sudestival Michele Suma, che ha sottolineato: "Il premio vuole riconoscere il talento e la versatilità di Matilde Gioli, un'attrice capace di dare vita a personaggi complessi e di interpretare con grande sensibilità le storie del nostro tempo".La Gioli ha ringraziato il festival per il premio e ha espresso la sua ammirazione per il Sudestival: "Sono davvero felice di essere qui a Monopoli e di ricevere questo premio da un festival così importante per il cinema italiano. Il Sudestival è una manifestazione preziosa che valorizza le nuove voci del nostro cinema e offre al pubblico la possibilità di vedere film di qualità".La 24esima edizione del Sudestival si concluderà il 15 marzo con la Serata delle Premiazioni e l'ospite d'onore a sorpresa.Il Sudestival è un festival di grande valore che arricchisce l'offerta culturale della Puglia e rappresenta un importante punto di riferimento per il cinema italiano. La presenza di Matilde Gioli e la consegna del Premio "Eccellenti Visioni" hanno contribuito a rendere questa edizione ancora più speciale.