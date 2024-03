Puglia: Grottaglie diventa il cuore dell'Europa aerospaziale con il Mediterranean Aerospace Matching

Tra i temi che saranno trattati ci sono:





L'evoluzione del mercato aerospaziale

Il ruolo della finanza, degli investimenti, della ricerca e innovazione

Le tecnologie emergenti

La mobilità aerea innovativa

Le prospettive e il futuro dello spazioporto di Grottaglie

Un'occasione per la crescita del territorio



Il MAM 2024 rappresenta un'occasione importante per la crescita del territorio pugliese. L'evento non solo porta in Puglia i vertici dell'industria aerospaziale europea, ma offre anche un'occasione di confronto e di apprendimento per le imprese, le start-up e i giovani del territorio.



La Puglia si conferma una regione strategica per l'aerospazio italiano e l'Europa. Il MAM 2024 è la dimostrazione concreta del ruolo di primo piano che la Puglia sta assumendo in questo settore.



Per saperne di più: Il MAM 2024 rappresenta un'occasione importante per la crescita del territorio pugliese. L'evento non solo porta in Puglia i vertici dell'industria aerospaziale europea, ma offre anche un'occasione di confronto e di apprendimento per le imprese, le start-up e i giovani del territorio.La Puglia si conferma una regione strategica per l'aerospazio italiano e l'Europa. Il MAM 2024 è la dimostrazione concreta del ruolo di primo piano che la Puglia sta assumendo in questo settore.





Sito web del MAM 2024: https://www.mam2024.com/

Programma completo: https://www.mam2024.com/conference_programme/

Streaming dell'evento: www.mam2024.com

GROTTAGLIE - La seconda edizione del Mediterranean Aerospace Matching (MAM) è stata inaugurata con successo a Grottaglie, in Puglia. L'evento, che si svolge da oggi a venerdì 22 marzo presso l'aeroporto "Marcello Arlotta" di Taranto-Grottaglie, rappresenta un punto di riferimento per l'industria aerospaziale europea, con oltre 1.500 ospiti accreditati, 115 relatori, 70 espositori, 16 operatori esteri e 15 dimostrazioni di volo.Tra i temi principali della manifestazione c'è la Drone Strategy 2.0, la strategia europea sui droni presentata da Filip Cornelis, direttore dell'Aviazione della DG Move della Commissione europea. L'obiettivo della strategia è far diventare i droni vettori della mobilità intelligente e sostenibile del futuro, creando un mercato europeo per i servizi di droni e rafforzando la sicurezza e la difesa civile europea.La Puglia si conferma una regione all'avanguardia nel settore aerospaziale. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato come la Regione abbia "piantato i semi dell'aerospazio" in questo territorio, creando un ecosistema completo che comprende grandi e piccoli aerei, satelliti, droni e una filiera completa. L'aeroporto di Grottaglie, inoltre, è stato definito da Emiliano "competitivo con le grandi città europee dell'aerospazio".Il programma del MAM 2024 è ricco di appuntamenti dedicati all'evoluzione del settore aerospaziale, con sessioni plenarie, tavole rotonde, workshop e dimostrazioni di volo.