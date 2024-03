Putin, bagno di folla nella Piazza Rossa: 'Crimea e Donbass sono nostri'

MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin ha festeggiato la sua vittoria alle elezioni presidenziali con un sontuoso bagno di folla nella Piazza Rossa, che coincide con il decimo anniversario dell'annessione della Crimea.Questo evento, carico di simbolismo politico, è stato seguito da un concerto sulla stessa piazza, dove Putin ha ribadito il ritorno della Crimea "nella nostra famiglia comune" e ha sottolineato il supposto ritorno dei territori ucraini annessi alla Russia nella loro "patria". Tuttavia, mentre alcuni paesi come Corea del Nord, Iran, Cina, Turchia e India hanno inviato congratulazioni al presidente russo, dal Quirinale non è stata emessa alcuna lettera di felicitazioni.Le elezioni in Russia, però, sono state oggetto di critiche da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, che le hanno definite una "farsa". Queste affermazioni mettono in dubbio la legittimità del processo elettorale russo, evidenziando tensioni e disaccordi tra Russia e le principali potenze occidentali.