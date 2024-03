Raddoppio 7 ter Bradanico-Salentina: Consiglieri cdx chiedono alla Regione di 'darsi da fare'

BARI - I consiglieri regionali di centrodestra pugliesi attaccano l'assessora ai trasporti Maurodinoia per il mancato inserimento del raddoppio a 4 corsie della statale 7 ter Bradanico-Salentina nel contratto di programma fra Ministero dei Trasporti e Anas."Le lacrime di coccodrillo dell'assessora lasciano il tempo che trovano", scrivono in una nota. "Quest'opera andava inserita fra le prioritarie nel Piano regionale dei trasporti, e invece è stata declassata a progetto di serie b".I consiglieri chiedono alla Regione di "darsi da fare per reperire le risorse necessarie" e di "insistere per trattare la riprogettazione" dell'intervento con il Ministero."C'è ancora tempo per trattare con il Ministero", affermano. "Mancano tre settimane alla conferenza dei servizi convocata da Anas per il 14 aprile. L'assessora Maurodinoia e il presidente Emiliano facciano sentire la propria voce a Roma e combattano per questo obiettivo".I consiglieri ricordano la mozione approvata all'unanimità in Consiglio regionale il 5 luglio 2022, che impegnava la Regione al completamento della 7 ter a 4 corsie."Cittadini, sindaci e mondo imprenditoriale dei comuni interessati l'hanno scandito a chiare lettere: vogliamo la 4 corsie", concludono. "Non si continui a propinare la soluzione di ripiego della messa in sicurezza dell'attuale tracciato a due corsie".