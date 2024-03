St. Patrick e Falò nell'Aia: l'Associazione Pinnacoli traccia un bilancio positivo

La partecipazione di numerose aziende con stand di prodotti tipici.

Il successo del Falò di San Giuseppe, che ha richiamato un grande pubblico.

La sinergia tra l'Associazione Pinnacoli e il Comune di Alberobello.

Il positivo riscontro da parte dei visitatori.

Le prossime iniziative:





Eventi dedicati al vino nel mese di aprile.

Nuove proposte per la destagionalizzazione degli eventi.

Promozione del territorio e sviluppo di nuove relazioni sociali.

L'Associazione Pinnacoli si conferma una realtà attiva e propositiva nel panorama culturale e turistico di Alberobello. L'entusiasmo e la dedizione dei suoi membri sono la garanzia di un futuro ricco di eventi di successo.

ALBEROBELLO - Si è conclusa con successo la prima edizione di St. Patrick – Trulli Edition e Falò nell'Aia – Il gusto delle tradizioni, quattro giorni di eventi dedicati ai visitatori di Alberobello. L'Associazione Pinnacoli, organizzatrice della manifestazione, ha espresso grande soddisfazione per il riscontro ottenuto.L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Alberobello, ha offerto un ricco programma di intrattenimento, musica dal vivo e degustazioni di prodotti tipici. Numerose le aziende che hanno aderito all'evento con uno stand, contribuendo a creare un'atmosfera vivace e accogliente."Siamo davvero contenti del successo di questa prima edizione", ha dichiarato il presidente dell'Associazione Pinnacoli Franco Miccolis. "Abbiamo lavorato duramente per creare un evento di qualità che potesse attirare visitatori da tutta la regione e siamo orgogliosi di poter dire che ci siamo riusciti".L'assessore alle Manifestazioni e Spettacoli Valeria Sabatelli ha sottolineato l'importanza di eventi come questo per la promozione del territorio: "Il ritorno alle tradizioni è fondamentale per mantenere viva l'anima della nostra comunità. Manifestazioni come questa ci permettono di valorizzare le peculiarità di Alberobello e di attrarre nuovi turisti".L'Associazione Pinnacoli è già al lavoro per i prossimi eventi in calendario, che si terranno nel mese di aprile e saranno dedicati al vino.