Rally Costa del Gargano 2024: al via la terza edizione con tante novità

ph P.Salcuni

Tracciato allungato a 72,2 km totali di Prove Speciali

Aggiunta della Prova Speciale "Mattinata-Tecnoedil" di 3,94 km

La prova di "Macchia-Troiano Petroli" diventa di 11,67 km con un passaggio in notturna

Confermate le PS "Monte-Automania" e "Carbonara-Tegliafilo"

Lunghezza complessiva del percorso: 303,88 km

Shakedown sulla Statale 89 Monte Sant'Angelo

Partenza e arrivo: area del porto turistico di Manfredonia

Patrocinio: Regione Puglia, Dipartimento Sport e Salute, ACI, Provincia di Foggia, Parco del Gargano, Comuni di Monte Sant'Angelo, Manfredonia e Mattinata

MANFREDONIA - Il Rally Costa del Gargano si prepara per la sua terza edizione, che si terrà il 27 e 28 aprile prossimi. La gara, valida per la Coppa Italia ACI Sport di 8^ zona, è pronta ad accendere i motori e a catalizzare l'attenzione degli appassionati di motorsport.Il Rally Costa del Gargano si svolgerà nel fine settimana del ponte del 25 aprile, offrendo un'occasione unica per unire la passione per lo sport a una suggestiva esperienza nella splendida cornice del Gargano.Per consultare la mappa dei percorsi, il programma e tutte le informazioni sulla gara, visitate il sito ufficiale: www.rallycostadelgargano.it.