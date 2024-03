BARI - Il dottor Giuseppe Maria Ruotolo, presidente della Società Mediterranea di Metrologia Numismatica, e il professor Luca Lombardi, presidente del Premio Biblionumis per la ricerca numismatica, annunciano una cerimonia commemorativa in onore dell'ingegnere Ermanno Winsemann Falghera, numismatico di grande valore scomparso un anno fa.Winsemann Falghera è stato riconosciuto per i suoi contributi scientifici, la sua passione per l'arte, la musica e il suo ruolo di mecenate. Durante la cerimonia sarà presentato il fascicolo dedicato a lui sulla rivista PROGRESSO NUMISMATICO, contenente i ricordi di autorevoli personalità del mondo accademico e della società civile.Successivamente, sarà consegnato il "PREMIO BIBLIONUMIS alla memoria" per la ricerca numismatica dell'anno 2024, in sua commemorazione.