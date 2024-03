RSA e Centri diurni, Mazzotta scrive al presidente della Commissione sanità: 'Necessario istituire sub-commissione per affrontare i problemi'

BARI - “Ho incontrato questa settimana una rappresentanza dei gestori delle RSA e dei centri diurni pugliesi, con cui ho condiviso l’esigenza di intervenire con decisione per risolvere i nodi normativi e intervenire a tutela dell’utenza. Perciò, ho scritto al presidente della Commissione Sanità, Mauro Vizzino, per chiedergli l’istituzione di una sub-commissione che si occupi di effettuare una specifica ricognizione delle norme in materia per poter redigere, poi, una proposta di modifica diretta alla Giunta regionale". Così in una nota il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.



"La situazione che i gestori si trovano ad affrontare - prosegue - e’ arrivata all’acme della difficoltà e mina il buon funzionamento delle nostre strutture. Perciò, una sub-commissione può essere il luogo istituzionale più adatto per affrontare con efficacia la questione, avviando anche un confronto costruttivo con i gestori e le organizzazioni di che rappresentano gli operatori sanitari. Ciò a beneficio soprattutto del servizio erogato ai cittadini-utenti e dei livelli occupazionali sviluppati dal comparto. Sono convinto, conoscendo la sensibilità del presidente Vizzino, che la mia proposta sarà accolta con favore e che presto potrei affrontare il tema nel gruppo di lavoro da istituire”, conclude Mazzotta.