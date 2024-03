San Michele Salentino, presto i lavori di AQP per rifare le condotte di acqua potabile

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Partiranno ad aprile i lavori per il rifacimento di circa 10 km di condotte idriche all'interno del centro abitato di San Michele Salentino, un intervento progettato da Acquedotto Pugliese e commissionato da Autorità Idrica. L'obiettivo è ridurre drasticamente le perdite di acqua potabile nel sottosuolo e risanare le strade dove esistono avvallamenti provocati dalle rotture delle vecchie condotte. - Partiranno ad aprile i lavori per il rifacimento di circa 10 km di condotte idriche all'interno del centro abitato di San Michele Salentino, un intervento progettato da Acquedotto Pugliese e commissionato da Autorità Idrica. L'obiettivo è ridurre drasticamente le perdite di acqua potabile nel sottosuolo e risanare le strade dove esistono avvallamenti provocati dalle rotture delle vecchie condotte.





Per tre anni, le ruspe lavoreranno nelle strade del paese per realizzare nuove condotte creando quattro differenti distretti con la possibilità di gestirli in maniera differente. Per limitare al massimo i possibili disagi alla popolazione, il Comune ha incontrato i tecnici di Aqp e la società incaricata dei lavori, stabilendo una cabina di regia tra ufficio tecnico comunale, Polizia locale e direzione dei lavori. Questa collaborazione troverà la sinergia necessaria tra le richieste di Aqp e altre società concessionarie di servizi pubblici come Tim che ha già annunciato di attuare in paese un importante investimento per portare la fibra a 10 giga.





Sarà un lavoro di coordinamento a cui gli amministratori comunali non lesineranno attenzione e indicazioni chiare. I vertici tecnici di Aqp durante l’incontro, inoltre, hanno assicurato che i lavori terranno conto delle necessità dei privati e degli imprenditori locali, e verrà limitata l’interferenza con gli eventi estivi e invernali che il comune organizzerà.





Al centro della discussione durante l'incontro in Comune anche le vicende relative al ripristino della sede stradale dopo il passaggio delle nuove condotte. L'accordo raggiunto prevede il ripristino di tutte le strade interessate dai lavori con asfalto o basole, ove presenti, e il rifacimento della segnaletica orizzontale lì dove è stata recentemente ripristinata.





"È un momento storico per la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Giovanni Allegrini – poiché verranno finalmente rifatte le condotte idriche del centro grazie a un investimento commissionato da Autorità Idrica Pugliese. Per questo motivo intendo ringraziare pubblicamente il presidente Toni Matarrelli per questa attenzione. Il nostro comune riceverà il maggiore investimento percentuale sulle linee idriche, riducendo le perdite e i problemi legati allo smottamento delle strade e alle eventuali infiltrazioni nelle case. Ci saranno disagi durante i lavori, per questo chiedo collaborazione a tutti i miei concittadini rassicurandolo però che a fine lavori avremo per i prossimi decenni una rete idrica sicura e senza dispersioni".





In questo momento di attesa per l'inizio dei lavori, l'invito del comune è a richiedere nuovi allacci quanto prima, evitando che gli operai di Aqp debbano riaprire la sede stradale una volta completati i lavori.