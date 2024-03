Serie B, Jeremy Menez lascia il Bari

Alla luce del congedo dell'ex di Roma, Milan e Paris Saint Germain, dovuto ai postumi dell'infortunio al legamento crociato risalente all'inizio di questo campionato, la società biancorossa ha reintegrato nel proprio organico Mattia Aramu, messo fuori lista nell'ultima sessione invernale di calciomercato. L'ex centrocampista del Venezia e del Genoa è già a disposizione di Mister Iachini e lavora con il resto del gruppo per preparare la difficile trasferta di Modena in programma lunedì 1 aprile alle 12.30.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, nella giornata di mercoledì 27 marzo 2024 è arrivata la conferma: Jeremy Menez lascia il Bari. Ad annunciarlo il club biancorosso con il seguente comunicato ufficiale: "SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo che legava il fantasista e centrocampista francese Jeremy Menez al club biancorosso. A Jeremy i migliori auguri per un pieno recupero fisico e per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".