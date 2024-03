Serie A, Banda del Lecce squalificato

Inoltre, nel match perso 0-1 contro i veneti, il difensore croato Marin Pongracic è stato ammonito per la settima volta in questo torneo e l’ attaccante Nicola Sansone ha rimediato il terzo giallo, per cui se sarà di nuovo sanzionato entrerà in diffida.

Nei salentini restano diffidati il centrocampista tunisino Hamza Rafia e la punta svedese Pontus Almqvist e dovranno evitare un nuovo cartellino giallo altrimenti non saranno disponibili lunedì 1 aprile alle 18 con la Roma al “Via del Mare” nella trentesima giornata.