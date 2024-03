Serie C: Cerignola-Avellino match clou

FRANCESCO LOIACONO - Cerignola-Avellino è il match clou della ventinovesima giornata del girone C di Serie C. La gara si disputerà domenica 3 marzo alle 18,30 al “Monterisi”. Gli ofantini dovranno vincere per avvicinarsi alla zona play off, mentre gli irpini dopo il pareggio 1-1 con il Monterosi al “Bonolis” di Teramo cercheranno il successo per restare in corsa per il secondo posto.





Nel Cerignola giocheranno come esterni Capomaggio e Sainz Maza, regista D’ Andrea, in attacco Vuthaj e Malcore. Nell’ Avellino Armellino e De Cristofaro saranno assenti per squalifica, agiranno sulle fasce Pezzella e Rocca, trequartista D’ Ausilio, in avanti Sgarbi e Patierno. Arbitrerà Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola in provincia di Cosenza. Nell’ andata i campani vinsero 1-0 al “Partenio-Lombardi”.