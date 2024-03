Serie A: il calendario delle partite del Lecce di marzo e dei primi giorni di aprile

FRANCESCO LOIACONO - Le partite del Lecce che si giocheranno a Marzo e nei primi giorni di Aprile saranno abbastanza difficili. I salentini sfideranno domenica 3 marzo alle 15 il Frosinone allo “Stirpe” nella ventisettesima giornata di Serie A, ospiteranno domenica 10 alle 12,30 il Verona al “Via del Mare” e affronteranno sabato 16 alle 18 la Salernitana all’ “Arechi”.

Dopo la sosta del 23 e 24 marzo per le gare delle Nazionali, il Lecce avrà lunedì 1 aprile alle 18 il match interno contro la Roma al “Via del Mare” e domenica 7 sarà impegnato alle 18 con il Milan al “Meazza”. Per i giallorossi pugliesi che sono al quattordicesimo posto in classifica con 24 punti sarà fondamentale ottenere molti punti nei prossimi tre scontri diretti per avvicinarsi alla salvezza.