Serie C, il Cerignola perde 2-1 con il Catania al Massimino-Cibali

Ottava sconfitta in questo campionato dei pugliesi, che sono all’ undicesimo posto con 40 punti insieme al Messina. Sesta vittoria interna del Catania. Decimo successo nel girone C di Serie C dei siciliani, tredicesimi con 39 punti con il Foggia.

- Terza sconfitta esterna del Cerignola che perde 2-1 contro il Catania al “Massimino-Cibali” nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 35’ i siciliani passano in vantaggio con Chiricò su rigore concesso per un fallo di Ruggiero su Chiricò, nel secondo tempo al 13’ gli ofantini pareggiano per merito di Malcore e al 38’ Zammarini realizza la rete decisiva per il successo degli etnei.