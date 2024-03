Quarta tappa della Carovana della Prevenzione Komen Puglia a Santeramo in Colle

Sito web Una rosa blu per Carmela OdV: https://www.instagram.com/unarosabluper/?hl=en

SANTERAMO IN COLLE - Domenica 17 marzo la Carovana della Prevenzione Komen Puglia approda a Santeramo in Colle per la sua quarta tappa. L'iniziativa, sostenuta da Una rosa blu per Carmela OdV, offrirà visite gratuite per la diagnosi precoce dei tumori al seno e altri tipi di cancro.L'appuntamento è in piazza Garibaldi dalle ore 8:30 alle ore 16:30. Medici ed esperti saranno a disposizione con le unità mobili per eseguire visite senologiche, ginecologiche, urologiche, dermatologiche e nutrizionali.L'obiettivo della Carovana è quello di avvicinare i cittadini, soprattutto quelli con meno possibilità, agli screening oncologici. La diagnosi precoce è fondamentale per aumentare le possibilità di guarigione dai tumori."Quando si ammala una donna, tutto si ferma" ha dichiarato la presidente di Komen Puglia Linda Catucci. "Con la Carovana della Prevenzione vogliamo portare un sorriso e dare speranza alle donne.""Ci occupiamo da sempre di prevenzione" ha aggiunto Rosa Giampetruzzi, presidente di Una rosa blu per Carmela OdV. "Unire le forze è fondamentale per la nostra città. Ecco perché abbiamo sostenuto questa tappa."Lo scorso anno la Carovana ha effettuato 1.250 prestazioni in Puglia. L'iniziativa ha coinvolto 15 tappe e ha permesso di eseguire visite senologiche, ginecologiche, urologiche, dermatologiche e nutrizionali.L'appuntamento di Santeramo in Colle è un'importante opportunità per la cittadinanza di sensibilizzarsi sull'importanza della prevenzione. La partecipazione è gratuita.Sito web Komen Puglia: https://www.facebook.com/groups/501090453664634/