Serie C, il Foggia pareggia 1-1 con il Sorrento

FRANCESCO LOIACONO - Quarto pareggio esterno del Foggia che impatta 1-1 contro il Sorrento al “Viviani” di Potenza nella trentunesima giornata del girone C di Serie C. Nel secondo tempo al 28’ i dauni passano in vantaggio con Tascone e al 36’ i campani pareggiano per merito di Capasso. Nono pareggio in questo campionato dei rossoneri pugliesi, che sono al tredicesimo posto in classifica con 39 punti. Quinto pareggio interno dei campani. Nono pareggio nel girone C di Serie C del Sorrento, decimo con 41 punti.