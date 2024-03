Serie: il Brindisi pareggia 0-0 con il Giugliano, vittoria per il Monopoli

FRANCESCO LOIACONO - Quarto pareggio interno del Brindisi, che impatta 0-0 contro il Giugliano al “Fanuzzi” nella trentunesima giornata del girone C di Serie C. Settimo pareggio dei biancazzurri in questo torneo. Terzo pareggio per 0-0 dei pugliesi che sono all’ ultimo posto con 19 punti. Quarto pareggio esterno dei campani. Settimo pareggio nel girone C di Serie C del Giugliano, settimo con 46 punti insieme al Crotone.

Terza vittoria esterna del Monopoli che prevale 3-1 sul Cerignola al “Monterisi”. Nel primo tempo al 37’ gli ofantini passano in vantaggio con Vuthaj , i biancoverdi pareggiano al 33’ per merito di Tommasini, nel secondo tempo al 9’ Borello porta sul 2-1 il Monopoli e al 93’ Sosa realizza la terza rete della squadra di Roberto Taurino. Quinto successo in questo torneo dei biancoverdi, che sono al quartultimo posto con 29 punti con la Turris. Quinta sconfitta interna del Cerignola, undicesimo con 40 punti insieme al Messina.