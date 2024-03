Serie C, la Virtus Francavilla Fontana perde 2-0 con la Casertana al Pinto

Dodicesimo successo nel girone C di Serie C della Casertana, quinta con 51 punti. La Virtus Francavilla Fontana giocherà sabato 23 marzo alle 14 contro il Monterosi alla “Nuova Arredo Arena”nella trentatreesima giornata. I pugliesi dovranno vincere per risalire in classifica e Artistico cercherà di realizzare la sua undicesima rete in questo campionato. I laziali dopo il successo 1-0 con il Crotone al “Bonolis” di Teramo tenteranno di prevalere sui biancazzurri per avvicinarsi al quartultimo posto.

Undicesima sconfitta esterna della Virtus Francavilla Fontana che perde 2-0 contro la Casertana al “ Pinto” nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 18’ i campani passano in vantaggio con Montalto e raddoppiano nel secondo tempo al 15’ per merito di Curcio. Sedicesima sconfitta in questo torneo dei biancazzurri, che sono al penultimo posto con 27 punti insieme al Monterosi. Settima vittoria interna dei campani.