'Oliver Twist' a Lecce: un omaggio all'infanzia negata

Data: Venerdì 22 marzo 2023

Ora: 20:30

Luogo: Teatro Nasca, via Siracusa 28, Lecce

Ingresso: Contributo associativo

Info e prenotazioni: 3474741759 - nasca@ippolitochiarello.it

Un appuntamento da non perdere per riflettere sull'importanza di tutelare i diritti dei più piccoli e per alimentare la speranza in un futuro più giusto e solidale.

LECCE - Venerdì 22 marzo al teatro Nasca di Lecce va in scena "Oliver Twist", spettacolo liberamente ispirato al celebre romanzo di Charles Dickens e scritto, diretto e interpretato dall'attrice salentina Angela De Gaetano.Lo spettacolo si configura come una denuncia contro lo sfruttamento minorile e ogni forma di povertà, ponendo l'accento sulla necessità di tutelare i diritti dell'infanzia. Il piccolo Oliver, protagonista ribelle dal cuore grande, rappresenta un simbolo positivo di resilienza di fronte alle avversità.La De Gaetano immagina un Oliver ormai adulto che, ogni anno, ritorna all'altare della chiesa dove morì sua madre Agnes. In questo dialogo mancato, Oliver ripercorre la sua vita, rivivendo le sofferenze e i traumi del suo passato, ma anche la speranza di un futuro migliore."Oliver Twist" non è solo un adattamento teatrale, ma un vero e proprio atto d'accusa contro le ingiustizie sociali che ancora oggi affliggono il nostro mondo. L'obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico su tematiche come l'abbandono minorile, lo sfruttamento lavorativo e la mancanza di opportunità.