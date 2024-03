Serie A: il Lecce perde 0-1 con il Verona al Via del Mare

Nel secondo tempo al 9’ Krstovic dei giallorossi pugliesi sfiora la rete. Al 24’ Duda dei veneti per poco non riesce a raddoppiare. Al 28’ Krstovic dei salentini non concretizza una buona occasione. Il Lecce è al quintultimo posto in classifica con 25 punti insieme all’ Empoli. Seconda vittoria esterna del Verona. I veneti sono tredicesimi con 26 punti con il Cagliari.

Quinta sconfitta interna del Lecce. I salentini perdono 0-1 contro il Verona al “Via del Mare” nella ventottesima giornata di Serie A. Nel primo tempo al 10’ Lazovic dei veneti di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 17’ il Verona passa in vantaggio con Folorunsho, conclusione di destro da fuori area. Al 28’ Oudin dei salentini va vicino al gol. Al 31’ Almqvist del Lecce colpisce la traversa.