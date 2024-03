Sara Tommasi tra progetti e musica: 'Sogno d'oriente' è il nuovo singolo

MILANO - Sara Tommasi torna con il nuovo singolo 'Sogno d'oriente', dal 21 marzo in radio e nei principali digital store. Il brano è scritto da Michele Galasso, Luigi Domenici e Paola Chiesa, inciso in Italia ed edito da Novalis Music. Galasso, autore per Warner Bros, ha collaborato con diversi volti noti dell’universo musicale italiano come: Zucchero, Mietta, Ivana Spagna e Fausto Leali.

Oggi Sara Tommasi ha intrapreso nuovi progetti che sembrano plasmare la sua nuova vita. Dall’attivismo sociale attraverso la musica, all’esplorazione di nuove passioni. L’ex soubrette sta dimostrando al mondo che è possibile rialzarsi dopo le avversità. Le sue attività online e offline stanno suscitando curiosità e supporto, mentre lei stessa impone la sua immagine di donna forte e determinata.

Sara vive da due anni con il marito e suo manager Antonio Orso, tra Italia ed Egitto. Quando parliamo di svolta pop, non possiamo che riferirci al suo nuovo brano intitolato Sogno d’Oriente e del relativo video musicale girato a Sharm El Sheikh. Infatti il videoclip, dal sapore autobiografico, vede protagonista Sara, che ha indossato nell’occasione la sua linea Gioielli "Butterfly", disegnata proprio da lei e realizzata insieme a CapricciStore, nelle vesti di una turista occidentale giunta in un Resort di lusso. Una turista che entra a contatto con la cultura orientale, con i suoi panorami mozzafiato e con la natura che la aiuta a ritrovare se stessa, regalandole tante nuove piacevoli emozioni.

Sara racconta così il nuovo progetto: ''Siamo riusciti ad unire per le coreografie una ballerina russa ed una ukraina e per me questo video ha un significato importante, ossia spero sia un messaggio di pace in questo periodo di guerra che si sta svolgendo a soli 350 km da dove è stato girato''.

Il brano ed il video saranno disponibili dal prossimo 21 marzo, data del terzo anniversario di matrimonio di Sara ed Antonio, un bel regalo sia per la coppia che per la loro fan base. Le riprese sono state fatte all’interno del Domina Coral Bay, con le sue variegate e suggestive location come The Beach Luxury Club fondato da Manuel Dallori, oggi meta di tanti personaggi pubblici dello showbiz italiano. Alcune clip sono state girate nella Old Sharm e nel deserto con escursioni a dorso di cammello e sulle Jeep. Le coreografie sono frutto del lavoro di Maryna Ptashnik e Olga Gapon. Le riprese sono state affidate alla troupe egiziana My Sharm, Make up and Hair Stylist Daniella Kortova. Montaggio, color correction, editing e post produzione sono a cura di Davide Legni.