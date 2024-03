Sette incontri per scoprire "Le forme dell'acqua": un viaggio affascinante a Bari

BARI – L'acqua, elemento vitale e fonte di ispirazione, sarà protagonista di un ciclo di sette incontri organizzati a Bari dall'associazione Donne in Corriera e Acquedotto Pugliese (AQP).Dall'11 marzo al 13 maggio, presso la Sala Conferenze di AQP in via Cognetti 36, sette autori dialogheranno con il pubblico esplorando le diverse sfaccettature di questa preziosa risorsa.Si parte l'11 marzo con il chimico e divulgatore scientifico Silvano Fuso che, attraverso la formula H2O, ci condurrà alla scoperta delle proprietà chimiche e fisiche dell'acqua.Il programma proseguirà con appuntamenti dedicati all'acqua di Bali e ad altre acque miracolose (Antonio Guerci), all'acqua nelle opere di Ungaretti (Celeste Maurogiovanni), all'archeologia subacquea (Barbara Davidde), ai suoni dell'acqua (Emanuele Arciuli), all'acqua nelle arti figurative (Rosanna Pucciarelli) e all'interconnessione tra acqua, ambiente e salute (Maurizio Bifulco).Ogni incontro, moderato dal semiologo Pino Donghi, si terrà alle ore 18.00 con ingresso libero.Le forme dell'acqua si propone come un viaggio affascinante alla scoperta di un elemento che, pur nella sua semplicità, rappresenta un mistero fondamentale per la vita sulla Terra. Un'occasione per conoscere, riflettere e imparare a rispettare questa risorsa preziosa.L'iniziativa si inserisce nell'impegno di AQP per la diffusione della cultura dell'acqua e per la promozione di un uso consapevole e sostenibile di questa risorsa.Per informazioni è possibile consultare il sito web di AQP o contattare l'associazione Donne in Corriera.Un'occasione imperdibile per conoscere da vicino le molteplici forme dell'acqua e il suo ruolo fondamentale nella nostra vita.