Momenti di paura sulla SS16 a Bari: incidente causato da una tavola di legno

BARI – Momenti di paura questa mattina sulla SS16 a Bari, all'altezza dell'uscita di Carbonara-Carrassi in direzione sud. Un incidente, che ha coinvolto una moto e alcune auto, ha causato lunghe code e disagi alla circolazione.Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe stato causato da una tavola di legno persa da un camion in transito. La tavola avrebbe colpito la motocicletta, provocando la caduta del centauro e il successivo tamponamento tra le auto che seguivano.Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e il 118 per i soccorsi. Il motociclista è stato trasportato in ospedale con ferite lievi.La circolazione è rimasta bloccata per circa un'ora, con lunghe code che si sono formate in direzione sud. La Polizia Locale ha provveduto a regolare il traffico e a rimuovere i mezzi incidentati.L'incidente ha acceso i riflettori sulla pericolosità della SS16, una strada trafficata e spesso teatro di incidenti. Si tratta dell'ennesimo episodio che evidenzia la necessità di interventi per migliorare la sicurezza della viabilità.Invitiamo tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla guida, soprattutto in tratti stradali trafficati e pericolosi.