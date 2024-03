Sindaco di Andria denuncia fuochi d'artificio abusivi: 'Non arretrerò di un passo'

ANDRIA - Il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, ha espresso la sua indignazione su Facebook dopo essere stata testimone di fuochi d'artificio abusivi durante il suo ritorno a casa il 27 febbraio. In un post, ha raccontato di essere incappata in una sparatoria di fuochi d'artificio su via Aldo Moro, in compagnia di una consigliera comunale, dopo una giornata di lavoro estenuante.Bruno ha denunciato la situazione dicendo: "Osservo qualche istante, contrariata. Scendo dalla mia auto e mi avvicino alla comitiva di genitori e bimbi piccoli al seguito, vicinissimi al punto di posizionamento degli spari. ‘Ma che fate?! Secondo voi è normale?! È normale?!’". Ha continuato a esprimere la sua preoccupazione per la mancanza di rispetto delle regole e per il disturbo causato alla comunità, agli animali e all'ambiente circostante.La sindaca ha sottolineato l'importanza del rispetto delle leggi e delle regole, evidenziando la necessità di un comportamento responsabile da parte di tutti i cittadini. Ha inoltre annunciato che sono state comminate multe per le deiezioni canine, un'altra problematica che affligge la città.Concludendo il suo post, Bruno ha ribadito la sua determinazione nel contrastare comportamenti incivili e nell'assicurare il rispetto delle normative locali.