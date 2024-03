Costa Crociere presenta le 'Sea Destinations', le nuove destinazioni tra cielo e mare

GENOVA – Costa presenta una grande novità che renderà ancora più uniche e indimenticabili le sue crociere nel 2024: le "Sea Destinations". – Costa presenta una grande novità che renderà ancora più uniche e indimenticabili le sue crociere nel 2024: le "Sea Destinations".





A partire dalla prossima primavera gli itinerari della compagnia italiana nel Mediterraneo e in Nord Europa si arricchiscono ulteriormente con destinazioni inedite, da scoprire a bordo della nave, durante la navigazione. Un viaggio nel viaggio, dove il mare non è solo il mezzo attraverso cui si raggiungono le tappe della crociera, ma è un punto di vista privilegiato per vivere momenti suggestivi, che raccontano luoghi iconici compresi nella rotta della nave. In questo modo, accanto alle destinazioni "a terra", come Barcellona, Napoli, Genova, Istanbul, Mykonos, esplorate fuori dai classici percorsi, gli itinerari Costa porteranno gli ospiti a conoscere nuove destinazioni tra cielo e mare.





Ad esempio, nel Mediterraneo Occidentale, dopo aver visitato Ibiza, una volta rientrati a bordo della nave, gli ospiti potranno lasciarsi trasportare dall’atmosfera del tramonto con un party hippy chic nella baia di Formentera; o, ancora, prima di scendere dalla nave per visitare Napoli, gli ospiti potranno gustarsi una colazione tipica caprese di fronte allo spettacolare panorama dei Faraglioni, illuminati dalle prime luci del giorno.





Navigando sul punto più profondo del Mediterraneo orientale, a bordo della nave prenderà vita una festa all’insegna degli abissi del mare; mentre, attraversando lo stretto dei Dardanelli, gli ospiti potranno vivere un viaggio nel tempo e ammirare estasiati la danza mistica dei veli rotanti dei Dervisci. E ancora, la visita a terra tra le calli di Venezia sarà seguita da un aperitivo "Dolce Vita", in nave, proprio di fronte al Lido, per lasciarsi conquistare dal tramonto sulla laguna, tra manifesti di film italiani e una colonna sonora da Festival del Cinema.





Le Sea Destinations saranno disponibili anche nelle crociere del Nord Europa, tra i fiordi più belli della Norvegia. Ad esempio, dopo essere stati accolti dai contadini locali nella città di Geiranger, gli ospiti attraverseranno l’intero fiordo ascoltando storie e leggende nordiche, mentre dalla prua della nave si vivrà in modo immersivo lo spettacolo della cascata delle Sette Sorelle, tra rocce scoscese e montagne verdeggianti.