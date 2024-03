Solidarietà a Gino Cipriani dal Popolo della Famiglia della Puglia

Solidarietà a Luigi Cipriani, detto Gino, vilmente aggredito nella sede dell'associazione e movimento politico Riprendiamoci il Futuro nel quartiere Libertà a Bari. Solidarietà a Luigi Cipriani, detto Gino, vilmente aggredito nella sede dell'associazione e movimento politico Riprendiamoci il Futuro nel quartiere Libertà a Bari.





Tutti i dirigenti e militanti pugliesi del Popolo della Famiglia, che hanno incontrato Gino in più occasioni ed in particolare prima di Natale per lo scambio degli auguri, esprimono la vicinanza a lui, una brava persona, generosa, grintosa e dedita seriamente all'attività sindacale e politica.





"È inaccettabile ed intollerabile che accadano questi episodi violenti. Ci auguriamo che sia fatta luce sulle responsabilità degli aggressori e ancora di più che l'amico Gino, ora ricoverato per i postumi e conseguenze della violenza subita, torni presto in salute ed a svolgere, con ammirevole passione, la sua attività" dichiara Cosimo Leggiero, coordinatore regionale del Popolo della Famiglia della Puglia.