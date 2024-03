Splendido (Lega): 'La Regione ascolti gli agricoltori pugliesi in protesta'

Maggiori controlli sui prodotti importati per evitare la concorrenza sleale.

Più sostegno da parte del governo per le aziende agricole in difficoltà.

Un piano di sviluppo per il settore agricolo che punti sulla qualità e sulla competitività.



La risposta della Regione



La Regione Puglia ha annunciato che sta predisponendo un pacchetto di misure per aiutare gli agricoltori in difficoltà. Il pacchetto includerà: La Regione Puglia ha annunciato che sta predisponendo un pacchetto di misure per aiutare gli agricoltori in difficoltà. Il pacchetto includerà:

Contributi a fondo perduto per le aziende agricole che hanno subito danni a causa del maltempo.

Aiuti per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature.

Campagne di promozione dei prodotti agricoli pugliesi.



La situazione rimane tesa



La protesta degli agricoltori pugliesi è un segnale di forte disagio. La situazione rimane tesa e non è escluso che la protesta possa riprendere con maggiore vigore nei prossimi giorni.



La Regione Puglia ha il dovere di ascoltare le richieste degli agricoltori e di mettere in campo misure concrete per aiutarli. La protesta degli agricoltori pugliesi è un segnale di forte disagio. La situazione rimane tesa e non è escluso che la protesta possa riprendere con maggiore vigore nei prossimi giorni.La Regione Puglia ha il dovere di ascoltare le richieste degli agricoltori e di mettere in campo misure concrete per aiutarli.

FOGGIA - "Il grido di dolore del mondo agricolo pugliese ancora una volta ha raggiunto Foggia. Non possiamo essere insensibili né superficiali nel considerare questa protesta che potrebbe ampliarsi sempre più e creare seri problemi. La Regione ascolti le motivazioni, che sono legittime e serie, e si faccia portavoce presso il governo nazionale delle istanze".Così il consigliere regionale della Lega e presidente della VII Commissione, Joseph Splendido, esprime la sua preoccupazione a seguito della pacifica invasione di agricoltori a Foggia con i loro trattori. Circa cinquecento mezzi agricoli hanno sfilato per le vie della città provenienti da tutta la Capitanata."La situazione è davvero incresciosa", spiega Splendido. "Gli agricoltori lamentano ormai da lungo tempo una concorrenza sleale nel senso che grano, prodotti dell'ortofrutta, latte, giungono da Paesi anche non aderenti all'Ue. Il grano pugliese è da sempre un prodotto di elevata qualità, non è possibile attuare manovre speculative dall'estero finalizzate alla riduzione del prezzo di vendita del prodotto pugliese".Splendido conclude: "Stesso destino anche per l'uva da tavola e altre produzioni; la Regione si faccia portavoce a Roma e in sede europea di un problema che deve essere affrontato su diversi tavoli e con la presenza dei rappresentanti del mondo agricolo. Ne va della credibilità delle istituzioni e del nostro livello economico. L'agricoltura è uno dei brand della nostra Regione, non lasciamo che sia abbandonato alla deriva".Gli agricoltori pugliesi chiedono: