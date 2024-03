Ostuni, Alberi di Natale: con i proventi delle adozioni verrà realizzato un parco giochi inclusivo in Villa Comunale

OSTUNI (BR) - L’amministrazione comunale ha deciso che con il ricavato delle adozioni dei 246 alberi di Natale che hanno abbellito le vie cittadine durante le festività natalizie verrà realizzato un parco giochi inclusivo destinato a bambini con disabilità presso la Villa Comunale Sandro Pertini. - L’amministrazione comunale ha deciso che con il ricavato delle adozioni dei 246 alberi di Natale che hanno abbellito le vie cittadine durante le festività natalizie verrà realizzato un parco giochi inclusivo destinato a bambini con disabilità presso la Villa Comunale Sandro Pertini.





L’avviso pubblico destinato all’adozione degli alberi di cedro ha visto la numerosa partecipazione dei cittadini data anche la finalità benefica delle donazioni. I proventi incassati dalla campagna di adozione ammontano a duemila euro.





Gli alberi già adottati sono stati tutti ritirati da coloro che ne hanno fatto richiesta; per i restanti lunedì 4 marzo inizieranno i lavori per il reimpianto in diversi luoghi del territorio comunale che sono stati individuati grazie alla collaborazione dell’assessorato all’Ambiente e ai Lavori Pubblici.





I luoghi interessati dal reimpianto sono un’area in contrada Traetta, via Moscati e nelle vicinanze di Via Peppino Impastato (area parcheggio Eurospin).