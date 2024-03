Teleperformance Italia inaugura la prima Panchina Rossa del Meridione

TARANTO - In occasione del mese dedicato alla Diversity, Equity and Inclusion, Teleperformance Italia ha inaugurato la prima Panchina Rossa del Meridione nella sua sede di Taranto.La Panchina Rossa, simbolo del rifiuto della violenza sulle donne, è stata realizzata dal movimento internazionale Stati Generali delle Donne HUB. L'iniziativa rappresenta l'impegno di Teleperformance Italia nella lotta contro la violenza sulle donne e si inserisce all'interno di un mese ricco di eventi formativi, webinar, testimonianze e riflessioni sull'importanza della condivisione e dell'inclusione.All'inaugurazione erano presenti l'amministratore delegato di Teleperformance Italia Diego Pisa, l'assessore ai Servizi Sociali e Politiche di Inclusione del Comune di Taranto Gabriella Ficocelli e la presidente di Alzàia Onlus Ets Valentina L'Ingesso."Tre anni fa abbiamo lanciato per la prima volta l'iniziativa 'Teleperformance for inclusion'", ha commentato Diego Pisa. "Quest'anno, con la Panchina Rossa, portiamo in azienda un simbolo che, speriamo, possa diventare veicolo di messaggi di incoraggiamento per le donne che si trovano in difficoltà. Siamo convinti che costruire un ambiente lavorativo nel quale ci si sente rispettati e protetti porti benefici alle nostre risorse e al territorio in cui si vive"."La Panchina Rossa è un simbolo importante che rappresenta la lotta contro la violenza sulle donne", ha dichiarato Gabriella Ficocelli. "Ammiro la politica di sensibilizzazione di Teleperformance Italia su questo tema e ringrazio l'azienda per la sua costante collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Taranto"."Teleperformance Italia è la prima azienda che ci supporta con una Panchina Rossa", ha detto Valentina L'Ingesso. "Questa iniziativa si inserisce in un percorso avviato ormai tre anni fa con l'azienda per la creazione di momenti di sensibilizzazione e formazione su questi temi".La terza edizione di 'TP4inclusion' sarà dedicata in particolare ai temi del linguaggio inclusivo e della violenza finanziaria. In programma, webinar, spettacoli, condivisioni di libri, film ed esperienze ispirazionali.L'inaugurazione della Panchina Rossa è un passo importante nel percorso di Teleperformance Italia verso un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e sicuro per tutti. L'azienda continuerà a impegnarsi nella lotta contro la violenza sulle donne e a promuovere la cultura del rispetto e della parità di genere.