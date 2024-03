Rhove pubblica il videoclip di 'Popolari' traccia che dà il titolo al nuovo album

Dopo l’annuncio dell’uscita del primo album di Rhove, “Popolari”, è stato pubblicato oggi il videoclip ufficiale della title track, che funge da “preludio” al progetto.

Il video, che è stato girato a Rho, vede protagonisti i volti delle tante persone che popolano il quartiere in cui vive l’artista. Bambini, adulti, anziani, ma anche madri, padri e figli si intercambiano nelle scene, con l’intento di dar voce ad ognuno di loro. Rhove, infatti, vuole dare risalto alla sua realtà e alla sua gente, rimasta finora inascoltata.

È uno dei ritorni più attesi dell’anno: Rhove, artista da 13 dischi Platino e 9 dischi Oro, pubblicherà il suo primo album “Popolari” venerdì 29 marzo via Emi Records Italy/Universal Music Italia.

“Popolari” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali (e in formato fisico). I prodotti fisici sono ordinabili negli store online e sullo shop Universal Music Italia, che ha in esclusiva i prodotti CD e vinile autografati e i bundle con lo Ski Mask ufficiale.

“Popolari è il mio primo album. È il momento di farvi ascoltare qualcosa che mi rappresenta. Ho raccontato la mia vita e quella di alcuni ragazzi come noi, sono rimasto qua a Rho perché ho sempre avuto bisogno di semplicità e alla fine è diventata la nostra forza.” – racconta Rhove.

“Siamo cresciuti in una città che aveva poco, ma tanto da dire. Sono stato semplicemente il primo a farlo. Ero in mezzo a ragazzi che buttavano le loro giornate nelle distrazioni. Io, invece, andavo in studio fino a tardi la sera. Stavo provando a cambiare il mio futuro e volevo diventare un esempio, una luce per i ragazzi con cui sono cresciuto. Far diventare tutti loro… POPOLARI.” - afferma l’artista nel trailer video.