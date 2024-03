Tony Effe lancia il suo primo album con un pop-up immersivo

ROMA - Inginocchiatoi, colonne, e archi a sesto acuto hanno sorpreso per una settimana i passanti della stazione di Roma Termini, che in occasione del lancio di Icon, il nuovo album firmato da Tony Effe, sono potuti entrare in contatto con l’immaginario dell’artista grazie ad un’impattante installazione collocata nella galleria centrale della stazione.

L’idea creativa - sviluppata da Island Records e messa a terra dall’agenzia milanese - è nata dalla volontà di legare la capitale - luogo natale del rapper - con il titolo dell’album, e ha trovato nell’iconografia della chiesa il denominatore comune ideale con il quale realizzare il temporary pop-up.

La struttura è stata pensata per ospitare un’ambientazione connotante e volutamente austera, con la navata - fiancheggiata da inginocchiatoi su entrambi i lati - arricchita da un tappeto rosso e culminante in un altare sormontato dal ritratto di Tony Effe.

Durante le giornate di attività i visitatori hanno potuto ascoltare, nelle fasce orarie in cui abitualmente si tengono le funzioni religiose, alcuni beat estratti dal nuovo disco, mentre il giorno precedente alla release si è tenuto l’evento di preascolto dell’album per un gruppo ristretto di fan selezionati.

L’allestimento del pop-up offriva al pubblico più attento alcuni indizi sui featuring presenti nel disco, realizzati in collaborazione con artisti, tra i quali Rose Villain, Lazza e Geolier, che sono stati suggeriti grazie al posizionamento di una rosa blu, di una targhetta firmata dalla famiglia Lazzarini e da una figurina calcistica raffigurante Maradona, asset che fungevano da veri e propri easter-egg pensati per incuriosire e stimolare la conversazione tra gli amanti del rap.