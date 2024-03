Edizioni Minerva tra i finalisti del Premio letterario Giorgione

Due romanzi di Edizioni Minerva sono tra i finalisti del Premio Letterario Giorgione: Le Maschere dell’amore di Alessandro Pasetti per la sezione Narrativa, e Milena Sutter, verità e misteri sul delitto del biondino della Spider Rossa di Graziano Cetara nella sezione PandaNoir.

Il romanzo di Pasetti, giornalista ferrarese, racconta di un uomo diviso fra due donne, un amore diviso da dubbi e incertezze. Un matrimonio che si perde, come tanti, sfinito dalla stanchezza, l’incontro con una donna diversa, contagiata dal male di vivere. Il racconto si trasforma in uno scavo psicologico dei tre protagonisti, che continuano a rincorrersi nelle pagine del libro, fino a confondersi. Un racconto a tre voci, nel quale ognuno ci spiega la sua verità. Quella di Alessandro, marito e poi amante, quella di Emma, la moglie che trova la forza di fuggire per ricominciare e quella di Lara, che si salva dal baratro della disperazione, grazie all’amore per Alessandro.

Nel suo libro, Graziano Cetara ripercorre la tragedia che negli anni Settanta sconvolse l’intera Italia, raccontata attraverso testimonianze e documenti inediti. Le sue pagine ripercorrono i misteri che ancora restano dopo la morte di Lorenzo Bozano, passato alla storia come il “biondino della spider rossa”, e riannoda i fili della memoria, attraverso le pagine mai lette prima del diario di Milena e le parole, dopo cinquant’anni di silenzio, della madre Flora e del fratello Aldo.

I risultati finali si avranno alla cerimonia di premiazione del 13 aprile al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto.