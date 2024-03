Costa Smeralda torna a Napoli con la novità delle 'Sea Destinations'

GENOVA – Costa Smeralda, la nave protagonista dell’ultima edizione di Sanremo, ha inaugurato oggi la stagione 2024 di Costa Crociere a Napoli. – Costa Smeralda, la nave protagonista dell’ultima edizione di Sanremo, ha inaugurato oggi la stagione 2024 di Costa Crociere a Napoli.





Nel corso dell’anno l’ammiraglia battente bandiera italiana visiterà Napoli ogni settimana, sino al 27 novembre, sempre nella giornata di mercoledì. Si tratta di un gradito ritorno in una più belle e apprezzate destinazioni del Mediterraneo occidentale, dove Costa Smeralda aveva già operato regolarmente nel 2021.





Oltre a Costa Smeralda, anche Costa Fascinosa effettuerà due scali a Napoli, uno in primavera e uno in autunno, nel corso di altrettante crociere tra Mar Tirreno e Mar Ionio. In totale, gli scali di Costa Crociere a Napoli nel 2024 saranno 40, numero in linea con il traffico fatto registrare nel 2023.





L’itinerario 2024 di Costa Smeralda andrà alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi splendidi, con tappe a Napoli, Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari.





Da giugno questo itinerario si arricchirà con una grande novità, disponibile solo con Costa: le “Sea Destinations”. Accanto alle esperienze che porteranno a scoprire le destinazioni a terra, Costa Smeralda offrirà, infatti, nuove esperienze da godersi a bordo, durante la navigazione, per vivere al meglio luoghi iconici compresi nella rotta della nave.





Ad esempio, prima dell’arrivo di Costa Smeralda a Napoli, gli ospiti potranno gustarsi, a bordo della nave, una colazione tipica caprese di fronte allo spettacolare panorama dei Faraglioni, illuminati dalle prime luci del giorno. Una volta arrivati in porto, gli ospiti potranno scendere a visitare Napoli da un punto di vista unico, con esperte guide locali, grazie alle escursioni proposte da Costa, che valorizzano al meglio il territorio, come nel caso del tour a piedi interamente dedicato al Rione Sanità.





Altre “Sea Destinations” che saranno offerte da Costa Smeralda nel corso del suo itinerario sono il “Santuario dei Cetacei – Light Show”, uno spettacolo di luci che svelerà i segreti di alcune delle creature marine più affascinanti che popolano il Santuario dei Cetacei, come balene, delfini e megattere, e “Mare delle Baleari – Mare di stelle”, un’esperienza in cui in mare aperto, immersi nel buio più profondo del Mediterraneo, gli ospiti potranno ammirare il cielo e le stelle come da nessun’altra parte, guidati da un ufficiale di bordo.





Costa Smeralda è una nave di ultima generazione, alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni, che Costa è stata la prima al mondo a introdurre nell’industria delle crociere. L’LNG ha, infatti, emissioni inferiori a quelle dei combustibili tradizionali usati in ambito marittimo: oltre a ridurre le emissioni di CO2 fino al 20%, evita quasi totalmente le emissioni di ossido di azoto, ossido di zolfo e particolato. L’intero fabbisogno giornaliero di acqua della nave è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l’utilizzo di dissalatori, e il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente. Inoltre, a bordo viene effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio, che sono parte di un approccio integrato, finalizzato alla concretizzazione di progetti di economia circolare.





I legni di mare che arredano le isole del ristorante Archipelago, che propone i menù ideati da tre grandi chef, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, per esplorare le destinazioni anche attraverso il cibo, sono stati recuperati grazie ai “Guardiani della Costa” , il programma di educazione ambientale per la salvaguardia del litorale Italiano promosso dalla Costa Crociere Foundation . Per ogni cena che si degusterà ad Archipelago, Costa Crociere donerà parte del ricavato per sostenere progetti ambientali e sociali della fondazione.





Gli interni della nave sono il frutto di un progetto creativo straordinario, curato da Adam D. Tihany, nato per esaltare e far vivere in un’unica location i colori e le atmosfere dell’Italia. Arredamento, illuminazione, tessuti e accessori sono tutti “Made in Italy”, creati da 15 partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana.





Il design italiano è inoltre protagonista nel CoDe - Costa Design Museum, il primo museo realizzato su una nave da crociera, a cura di Matteo Vercelloni. Lo spazio si sviluppa su 400m2 ed è pensato per cogliere lo spirito del “gusto italiano” attraverso una selezione di oltre 470 pezzi.