Tre agenti feriti gravemente a Venezia-Bari, Fsp Polizia: 'Curve chiuse per 3 turni in caso di incidenti'

BARI - Ancora una volta, la violenza ha macchiato il calcio italiano. Tre agenti di polizia sono stati feriti gravemente durante la partita di Serie B tra Venezia e Bari. Il Segretario generale Fsp Polizia di Stato, Valter Mazzetti, ha commentato l'accaduto con fermezza: "Basta spendere i soldi dei contribuenti e la salute dei poliziotti per consentire ai soliti violenti di fare come gli pare. È ora di rispondere con i fatti e non con le chiacchiere."Mazzetti propone una soluzione drastica: "Per ogni incontro in cui si verificano incidenti, le curve delle squadre interessate devono rimanere chiuse almeno tre turni."Il Segretario Fsp Veneto, Maurizio Ferrara, aggiunge: "Le violenze contro i colleghi appaiono purtroppo come normalità. La prova di questa assurda assuefazione è che non si fa abbastanza per impedire questa barbarie."La Fsp Polizia chiede tolleranza zero con gli ultras violenti e invita le società a prendere provvedimenti concreti.L'ennesimo episodio di violenza nello sport italiano ha acceso un nuovo dibattito sulla sicurezza negli stadi. La proposta della Fsp Polizia di chiudere le curve in caso di incidenti è una misura forte, ma che potrebbe essere necessaria per arginare il problema.