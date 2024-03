Serie B, il Bari perde 3-1 con il Venezia al Penzo

Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 45’ Pohjanpalo realizza la terza rete del Venezia. Nona sconfitta dei pugliesi in questo torneo. Secondo gol in questa stagione per l’attaccante dei galletti Puscas. Il Bari è al tredicesimo posto in classifica con 34 punti insieme al Cosenza e alla Sampdoria.

Settima sconfitta esterna del Bari in questo campionato. I biancorossi perdono 3-1 contro il Venezia al “Penzo” nella ventinovesima giornata di Serie B. Nel primo tempo al 2’ i veneti passano in vantaggio con Gytkjaer, raddoppiano al 15’ per merito di Altare e al 37’ Puscas accorcia le distanze per il Bari.