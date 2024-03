Tre stelle di fama mondiale per il Multiculturita Summer Festival: Max Gazzè, Russell Crowe e Dire Straits Legacy

Max Gazzè "Amor Fabulas – Interludio"



CAPURSO – Il Multiculturita Summer Festival, storica rassegna musicale che si svolge nella suggestiva cornice della Reale Basilica di Maria SS. Del Pozzo a Capurso, annuncia tre grandi protagonisti per la sua XXII edizione: Max Gazzè, Russell Crowe & The Gentlemen Barbers e i Dire Straits Legacy.L'appuntamento è in esclusiva regionale per il 18, 19 e 20 luglio 2024.Il festival si aprirà il 18 luglio con Max Gazzè e il suo "Amor Fabulas – Interludio". Il cantautore romano, figlio della scuola cantautorale italiana, presenterà alcuni dei suoi grandi successi, come "Il Solito Sesso", "Vento D'Estate" e "Ti Sembra Normale".Il 19 luglio sarà la volta di Russell Crowe, il premio Oscar americano, che si esibirà con la sua band The Gentlemen Barbers. La magia della Basilica Del Pozzo ha ammaliato anche l'attore hollywoodiano, che ha inserito Capurso tra le tappe del suo tour estivo.Infine, il 20 luglio, i Dire Straits Legacy ripercorreranno le note immortali della leggendaria rock band britannica, con brani come "Money for Nothing", "Sultans of Swing" e "Walk of Life".I biglietti per i tre concerti sono già disponibili sul circuito Ciaotickets.it.Il Multiculturita Summer Festival, organizzato dall'associazione Multiculturita, dal 2003 porta a Capurso artisti di fama nazionale e internazionale, con l'obiettivo di offrire al pubblico un'esperienza indimenticabile e di valorizzare il territorio.Quest'anno, il festival si avvale del sostegno del Comune di Capurso e del main sponsor Web Italia.Le tre serate del Multiculturita Summer Festival 2024 promettono di essere un vero e proprio evento da non perdere.Ecco i dettagli dei concerti: