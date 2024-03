Tuglie, domenica 24 marzo lectio magistralis su Dante

TUGLIE - Domenica 24 marzo Tuglie si prepara al Dantedì con la Lectio Magistralis “Donne ch’avete intelletto d’amore”, a cura della professoressa Sabina Tuzzo, Ordinario di Lingua e letteratura latina presso l’Università del Salento.L’evento, organizzato dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del comune di Tuglie (Lecce) che guida e coordina la Biblioteca, completamente dedicato alla donna nella visione del sommo poeta, si terrà a partire dalle 18:00 presso la Biblioteca Comunale T.F. Gnoni, e si soffermerà sull’amore come conoscenza piena nella figura femminile in Dante, analizzando la “Vita Nova” partendo dalla prima canzone dell’opera e anche il primo componimento di lode a Beatrice, musa e ispiratrice del poeta, “Donne ch’avete intelletto d’amore”.Massimo Stamerra, Sindaco di Tuglie, e Silvia Romano, Assessore alla Cultura e al Turismo, inaugureranno la serata offrendo spunti di riflessione sulla tematica e concludendo con i saluti istituzionali.Dopo l’introduzione di Gabriella Gnoni, Direttrice onoraria della biblioteca, la discussione si svilupperà sul tema “La donna in Dante tra riflessi del passato e proiezioni del futuro” con gli interventi di Marta Mottura, Operatrice SCU, e gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado I.C. Collepasso – Tuglie.Al termine, spazio all’arte con “Le donne di Dante nelle opere artistiche”, un excursus visivo tra le opere di Marisa Pagliara, Stefano Calò, Adriano Imperiale, Dylan Apollonio e Giuseppe Solida.Il Dantedì è la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, per onorare la figura del Poeta e la sua opera simbolo di unità e pilastro della cultura italiana nel mondo. La data è quella che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, ed è l’occasione per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante, con tante iniziative, anche on line, organizzate dalle scuole, dagli studenti e dalle istituzioni culturali.L’accesso è gratuito.