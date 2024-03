'Un Palco per l'Ambiente': a teatro per educare i giovani alla scienza e alla tutela del Pianeta

Avvicinarsi alle materie scientifiche in modo divertente e coinvolgente.

Riflettere sull'importanza della tutela dell'ambiente e del nostro Pianeta.

Incontrare e conoscere esperti di fama nazionale che li possono ispirare e motivare.

"Portare i giovani a teatro per esplorare e raccontare il reale è l'obiettivo di questa rassegna", ha dichiarato Mariella Pappalepore, presidente del Tric - Teatri di Bari. "Coniugando scienza e tutela dell'ambiente, speriamo di trasmettere ai ragazzi la passione per la conoscenza e l'amore per il nostro Pianeta"."Ci sono tanti modi per comunicare il valore dell'ambiente e l'importanza della scienza", ha sottolineato Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia. "Con questa rassegna, coinvolgiamo i giovani, che hanno l'energia e la determinazione per spingerci verso un futuro più sostenibile".La rassegna "Un Palco per l'Ambiente" è un'iniziativa lodevole che rappresenta un passo importante nella direzione di una maggiore consapevolezza ambientale e di un futuro più sostenibile per il nostro Pianeta.L'educazione dei giovani è fondamentale per costruire un futuro migliore. La rassegna "Un Palco per l'Ambiente" è un esempio di come la cultura e la scienza possano unirsi per educare e appassionare i ragazzi alle sfide del presente e del futuro.