Escape Campus: un nuovo punto di riferimento culturale a Bari

BARI - Escape Campus, l'accademia internazionale di lingue, si conferma come un nuovo e importante punto di riferimento culturale a Bari. In occasione del Fuori Bifest, l'accademia ha organizzato l'evento "Un tè con Lolita", un incontro dedicato alla figura della donna attraverso il cinema e la scrittura.L'incontro ha visto la partecipazione della celebre scrittrice Gabriella Genisi, autrice dei romanzi dedicati al vicequestore in tacchi a spillo Lolita Lobosco, da cui è stata tratta la fortunatissima serie tv interpretata da Luisa Ranieri.L'evento ha riscosso un grande successo di pubblico, con la partecipazione di cittadini di tutte le età. Un'occasione per riflettere sull'importanza della figura femminile nella società contemporanea, attraverso le diverse sfaccettature presentate nei romanzi della Genisi e nella serie tv Lolita Lobosco.Escape Campus si conferma come un soggetto attivo nella promozione della cultura e dell'empowerment femminile. L'accademia offre infatti corsi di formazione specificamente rivolti alle donne, con l'obiettivo di favorirne l'inserimento lavorativo e la crescita personale.L'evento "Un tè con Lolita" rappresenta un esempio virtuoso di come Escape Campus stia contribuendo a un nuovo corso di crescita culturale per la città di Bari. L'accademia auspica ad un dialogo sempre più ampio e aperto, capace di generare innovazione e sviluppo per il territorio pugliese."Partecipare alle iniziative promosse dal comune, in particolare essere propositivi con il Fuori Bifest e contribuire alla diffusione della cultura sul territorio è sempre un privilegio e sono felice che anche il nostro evento sia stato accolto con entusiasmo dalla città di Bari.""Siamo orgogliosi di presentare eventi interessanti che hanno a che fare con la cultura e l’informazione: essere un punto di riferimento sociale e culturale significa rendere orgogliosamente viva la nostra sede e relazionarci con una moltitudine di persone unite da una stessa intenzione, ossia quella di crescere ed evolvere il proprio punto di vista a favor di cultura.”"Fare formazione oggi significa, più che mai, fare cultura e rendere le donne maggiormente consapevoli della propria forza e del proprio ruolo. Ciò vuol dire aiutare ogni donna a diventare una persona migliore in una società che per millenni ha preteso di relegarle prevalentemente in un solo ambito, quello domestico e mal conciliando il ruolo professionale, a volte maggiormente ambito da ognuna e bisogna tenere bene a mente che senza cultura non esiste economia che cresca.”Escape Campus rappresenta un esempio di come la cultura possa essere un volano per lo sviluppo sociale ed economico di un territorio. L'accademia si impegna a promuovere eventi di qualità e a fornire opportunità di formazione innovative, con l'obiettivo di costruire un futuro migliore per la città di Bari e per l'intera Puglia.