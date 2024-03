Una panchina rossa al Parco 2 Giugno per non dimenticare

La “panchina rossa” simboleggia, com’è noto, il posto lasciato vuoto da una donna vittima di omicidio ed i cittadini sono invitati a riflettere sul delicato argomento e dedicare un momento di ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza.



L’evento si svolgerà sabato 9 marzo alle ore 10 auspicando la partecipazione numerosa della cittadinanza.



L’Associazione Alatel si fregia del motto “Il futuro ha radici profonde” e vuole simboleggiare la storia e le aspettative future di una popolazione di riferimento che, negli ultimi 50 anni, ha contribuito in modo determinante allo sviluppo sociale ed economico del Paese e che, pur in un contesto tecnologico diverso, vuole trasmettere una cultura professionale che è sempre stata al servizio del cittadino.

BARI - L’ALATEL Seniores Telecom Italia, sezione regionale della Puglia, Associazione a carattere aziendale tra dipendenti in servizio e in quiescenza della Telecom, che si ispira al principio di solidarietà fra gli stessi, ha organizzato di concerto con il Comune di Bari, la dipintura in rosso di una panchina all’interno del Parco 2 Giugno di Bari, per esprimere il proprio dissenso contro la violenza sulle donne e sensibilizzare i cittadini a un momento di riflessione su questo “fenomeno”, che negli ultimi tempi ha assunto livelli preoccupanti.