Inter vince 2-1 contro il Genoa: Sanchez e Asllani decisivi

Inter fb

- La vittoria del posticipo del lunedì è più sofferta rispetto alle ultime uscite per l'Inter soprattutto per merito del Genoa. I nerazzurri però riescono a guadagnare altri tre punti. Il compagno di Lautaro è Sanchez e al centro del campo c'è Asllani.Proprio il centrocampista albanese realizza la rete del vantaggio con un tiro potente al termine di una bella azione, una delle tante nate dai meccanismi oliati dei nerazzurri. La qualità di Mhkytarian e Barella crea pericolose verticalizzazioni. Ad una manciata di secondi dalla rete di Asllani il raddoppio arriva da un rigore realizzato da Sanchez, anche se la decisione dell'arbitro è molto generosa dato che lo scontro con Barella è da ritenere un contrasto.Nella ripresa il Genoa è più propositivo. Retegui sfiora la rete, Badelj offre preziosi passaggi. Spesso il Grifone mette alle strette la squadra di Inzaghi con Strootman e Vasquez che calcia all'angolino e fa sperare i tifosi rossoblu. Intanto entrano Thuram e Arnautovic, ma l'Inter è un po' in affanno e manca in brillantezza, ma la difesa resta compatta e porta a casa un'altra vittoria.