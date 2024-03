Viaggi, la crociera si fa mini e glamour: Cannes-Costa Smeralda-Portofino o Croazia-Slovenia-Montenegro?

Una tre giorni di relax per celebrare la nuova primavera, la minicrociera è come trascorrere un weekend fuoriporta, ma con i plus di una vacanza su una città galleggiante tra le onde verso destinazioni e paesi sempre nuovi. E’ fitto il programma di minicrociere primaverili MSC in partenza tra aprile e maggio, itinerari da un charme oltremisura. C’è tanto glamour nel menu: Una tre giorni di relax per celebrare la nuova primavera, la minicrociera è come trascorrere un weekend fuoriporta, ma con i plus di una vacanza su una città galleggiante tra le onde verso destinazioni e paesi sempre nuovi. E’ fitto il programma di minicrociere primaverili MSC in partenza tra aprile e maggio, itinerari da un charme oltremisura. C’è tanto glamour nel menu:





- PORTOFINO, CANNES, COSTA SMERALDMSC Orchestra, 21 aprile 2024





La sublime Portofino (come tappa obbligata prima della partenza o dopo il rientro a Genova) piccolo porto ricco di bellezze di origine romana concentrate in un borgo spettacolare, su limpide acque della baia che lo accoglie e le case color pastello. Poi Cannes, con i suoi hotel immacolati di fronte al mare e le spiagge esclusive. Per molti versi è la località balneare della Riviera per eccellenza, con yacht e boutiques di stilisti che ne fanno la capitale del divertimento di lusso. Nonostante la reputazione di città frivola, Cannes è un ottimo centro di soggiorno, soprattutto da quando ci sono belle spiagge pubbliche. Promenade de la Croisette è certamente da vedere, con i suoi hotel su un lato e le loro spiagge private sull’altro sono da vedere durante le vostre escursioni. Infine la Costa Smeralda, raggiungibile da Olbia, anticamera di uno più bei deliziosi litorali del Mediterraneo, tra Porto Cervo, con la sua tipica architettura rustico-rossa incarna il sogno di un’idilliaca cittadina mediterranea lontana da qualsiasi fastidio della vita quotidiana su un luccicante porto turistico affollato di yacht. A poche miglia di distanza: l’isola della Maddalena, meta di infinite passeggiate, spiagge sabbiose o rocciose in tante calette incontaminate.





- CROAZIA, MONTENEGRO

MSC Armonia

8,12,15,19 aprile

Venezia, Spalato (Croazia), Kotor (Montenegro), Rijeka (Croazia), Venezia.





Con i suoi caffè in riva al mare e i vicoli antichi, i venditori ambulanti e la gente sempre in movimento, l’esuberante città di Spalato è una delle più irresistibili della Croazia e del Mediterraneo, lo si capisce subito una volta sbarcati a terra dalla nave. Ha un patrimonio storico unico, essendosi sviluppata dal palazzo costruito dall’imperatore romano Diocleziano nel 295 d.C., di cui resta il fulcro. I vari abitanti che l’hanno occupato dopo il trasferimento dei successori di Diocleziano lo hanno trasformato in un suggestivo dedalo di case, chiese e cappelle.

Kotor con le sue fortificazioni antiche, difendeva uno dei fiordi balcanici più grandi e apprezzabili. La sua meravigliosa baia si estende per oltre 28 km, arroccata tra il monte Lovćen e il monte Vrmac e custodisce un centro storico fantastico con evidenti tracce delle numerose culture che si sono avvicendate in questa terra, proprio all’estremità delle Bocche che prendono il nome dalla città.

Rijeka è il primo porto della Croazia, nota per il clima piacevole, le splendide spiagge, i meravigliosi paesaggi e le numerose testimonianze storiche tra cui un anfiteatro romano e diversi siti UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Tra le escursioni nelle città limitrofe Krk, l'isola del vino, la capitale Zagabria e Trsat (Tersatto): un castello sui colli





- SLOVENIA, CROAZIA

Venezia, Capodistria (Slovenia), Zara (Croazia), Venezia





La Slovenia è uno scrigno che conserva monumenti storici, una natura variegata, ricca di scorci da vivere a ritmo dell’avventura fra sorprese inattese e un susseguirsi di eventi folkloristici per ogni stagione dell’anno che ti appassionerà oltre ogni aspettativa. Capodistria è l'Istria slovena, meta di una crociera MSC nel Mediterraneo con il suo affaccio su un mare inesplorato e incantevole, luogo ideale per tutte le età, ricca di cultura, arte e musica che si intrecceranno in scenografie sempre incantevoli, dal mare alla montagna, tra laghi e fiumi, sopra e sotto il suolo. A poca distanza raggiungibile in escursione la straordinaria Ljubljana, una città dal cuore romantico, a misura d’uomo, sulla cui torre dello splendido castello in collina ritroverai la statua del drago sconfitto da Giasone, capo della spedizione degli Argonauti alla conquista del vello d’oro.

L'antica capitale della Dalmazia, Zara, è un gioiello della costa croata, una miscela perfetta per i visitatori: storia, architettura e meraviglie naturali. Ammira chiese medievali, antiche rovine, imponenti cascate e un glorioso porto. Lasciati stupire dallo sfondo delle aspre Alpi Dinariche prima di esplorare la bellezza dei Parchi Nazionali della Croazia.





- FRANCIA, SPAGNA

In calendario anche l’itinerario di MSC Splendida in partenza il 22,26,30 aprile e 4 maggio

Genova verso Marsiglia (Provenza), Francia, Barcellona, Spagna.