Violenza liquida: un incontro per riflettere sulla violenza di genere

Data: Venerdì 8 marzo 2024

Ora: 19:00

Luogo: Biblioteca Comunale “G. Monteleone”, via Maggiore, 13 - San Giorgio Jonico (TA)

Ingresso: Libero

Pagina Facebook:



Un'occasione per riflettere e approfondire



SAN GIORGIO JONICO – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Biblioteca Comunale “G. Monteleone” di San Giorgio Jonico organizza un incontro con la psicologa, psicoterapeuta e scrittrice Silvia Ruggiero.L’incontro, dal titolo “Violenza liquida - La violenza di genere nel lavoro, nella pubblicità e nel linguaggio”, si terrà venerdì 8 marzo alle ore 19:00 presso la sede della biblioteca.Partendo dal suo libro “Violenza Liquida - Le infinite forme della violenza nelle relazioni interpersonali” (In.edit Edizioni, 2019), la dott.ssa Ruggiero analizzerà le diverse forme di violenza di genere che si manifestano in contesti quotidiani come il lavoro, la pubblicità e il linguaggio.Silvia Ruggiero è psicologa, psicoterapeuta e autrice di due saggi di psicologia e due raccolte di poesie. Ha esperienza in diversi ambiti, tra cui la formazione, l'orientamento, la valutazione del potenziale e la gestione del personale.A dialogare con l'autrice saranno il giornalista Raffaello Castellano, la giornalista Maddalena D'Amicis e il sociologo Massimo Giusto.Porteranno i saluti del Comune di San Giorgio Jonico l'Assessore ai Servizi Sociali Adele Castellano, l'Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Maria Grazia Tasco e l'Assessore al Marketing Territoriale Marta Sibilla.Dato il numero limitato di posti disponibili, è consigliabile la prenotazione chiamando il numero 099 221 41 55 in orario d'ufficio.