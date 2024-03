Serie C, il Monopoli pareggia 2-2 con il Brindisi al Veneziani

Terzo pareggio esterno del Brindisi. Quinto pareggio nel girone C di Serie C dei biancazzurri, ultimi con 18 punti. Nella trentunesima giornata il Monopoli giocherà domenica 10 marzo alle 20,45 contro il Cerignola al “Monterisi”. I biancoverdi dovranno vincere per risalire in classifica. Nell’ andata il Monopoli pareggiò 2-2 al “Veneziani”. Nella squadra di Roberto Taurino in attacco giocheranno Borello e De Paoli.

- Quinto pareggio interno del Monopoli che impatta 2-2 contro il Brindisi al “Veneziani” nella trentesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 45’ i biancoverdi passano in vantaggio con Grandolfo, nel secondo tempo raddoppiano al 37’ per merito di Tommasini, al 91’ Bagatti accorcia le distanze per il Brindisi e al 94’ Labriola realizza la rete del pareggio dei biancazzurri. Undicesimo pareggio in questo torneo del Monopoli che è al terzultimo posto con 26 punti.