Mattinata: Orchidays, Festival delle meraviglie naturali

MATTINATA - Ultimi due giorni per partecipare a “Orchidays – Nel fiore di Mattinata”, il primo festival dedicato alle orchidee spontanee. Fino a domenica la cittadina garganica celebrerà la bellezza straordinaria di questi fiori dalle caratteristiche uniche con musica, arte, spettacoli, degustazioni e attività didattiche. Mattinata è un paradiso botanico a cielo aperto. Su tutto il territorio fioriscono 60 delle 93 varietà di orchidee selvatiche del Gargano, un primato europeo che rende la città meta di studiosi ed appassionati provenienti da tutto il mondo.“Dopo il successo dello scorso anno abbiamo voluto riproporre un evento in cui crediamo moltissimo” ha detto Michele Bisceglia, sindaco del Comune di Mattinata. “Siamo l’unica realtà pugliese ad offrire un prodotto turistico nel ponte del 25 aprile e abbiamo pensato anche per questo a una kermesse che da un lato infondesse vibranti occasione di conoscenza del nostro territorio, e dall’altro fondesse turismo scientifico, experience nella natura e spettacoli alla portata di tutti”.Domani, sabato 27 aprile, alle 8 e alle 10 c’è “Andar per orchidee”. Angela Rossini, tra le più grandi esperte sul piano internazionale di orchidee, accompagnerà turisti e curiosi in escursioni tra i sentieri del Monte Sacro in cui sorgono in maggiore quantità le orchidee spontanee.Alle 11 in piazza Aldo Moro c’è “Lettura di fiore in fiore”, laboratorio di lettura a tema natura dedicato a bambini. I volontari dell’associazione “Nati per leggere” si occuperanno di condividere con il pubblico una serie di storie di grande valore sociale ed emozionale.Grande novità di quest’anno è l’esperienza del volo in mongolfiera per far godere il panorama mozzafiato del Gargano alle prime luci dell’alba. Le orchidee diventano opere d’arte con l’esposizione di gigantografie nel Comune di Mattinata, in programma per tutti i giorni del Festival dalle 19.Il Festival, organizzato dalla società di eventi Studio360, rientra nella strategia turistica dell’amministrazione comunale volta a promuovere la città non solo durante il periodo estivo ma tutto l’anno e lo fa con una proposta turistica sempre più mirata alla destagionalizzazione. Anzi, “extra-stagionalizzazione”. Non più e soltanto, quindi, destinazione per una vacanza al mare, ma anche centro culturale di primo piano per l’intera regione Puglia. Obiettivo di “Orchidays”, dunque, è quello di presentare al mondo le meraviglie erbacee perenni, di cui Mattinata ne è la capitale, e generare interesse e sensibilità nelle nuove generazioni affinché tutelino la bellezza e il patrimonio naturalistico e culturale.