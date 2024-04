Achille Lauro annuncia il tour estivo: il 1 agosto in concerto a Gallipoli

Achille Lauro annuncia oggi sei nuovi appuntamenti dal vivo dell’“Achille Lauro Summer Fest - A RAVE BEFORE L’ILIADE” la nuova e incandescente leg estiva con special guest Boss Doms, che partirà a fine maggio e proseguirà per tutta l’estate arrivando anche a Termoli (CB), Grado (GO), Sordevolo (BI), Iglesias (SU), Pagliare del Tronto (AP) e Trento. Un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività aperto a tuttǝ, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini che toccherà numerose location e festival italiani in attesa dei due eventi unici già annunciati a inizio anno “RAGAZZI MADRE - L’ILIADE” IL LIVE in autunno a Milano e Roma.

Achille Lauro Summer Fest - A RAVE BEFORE L’ILIADE partirà con i primi appuntamenti il 30 maggio da Cortona (AR) – Cortona Comics, il 29 giugno a Termoli (CB) – Arena del Mare 45°15°, il 13 luglio a Brescia– Brescia Summer Music, Arena Campo Marte per proseguire poi il 19 luglio a Mirano (VE) – Mirano Summer Festival, il 23 luglio a Grado (GO) – Parco delle Rose, il 26 luglio a Sordevolo (BI) – Anfiteatro Giovanni Paolo II, il 1 agosto a Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival, Parco Gondar, il 3 agosto a Iglesias (SU) – Iglesias Summer Wave, il 9 agosto a Pagliare del Tronto (AP) – Summer Concert, il 12 agosto a Baia Domizia (CE) – Summer Festival, Arena dei Pini, il 14 agosto a Cattolica – Arena della Regina, il 16 agostoa Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival, Castello Pasquini, il 17 agosto a Forte dei Marmi (LU) - Villa Bertelli Live, il 21 agosto a Corigliano-Rossano (CS) – Anfiteatro De Rosis, il 23 agosto a Catania – Sotto Il Vulcano Fest, Villa Bellini, il 24 agosto a Palermo – Dream Pop Festival, Teatro di Verdura, il 2 settembre aVicenza – Vicenza In Festival, Piazza dei Signori, per chiudere il 7 settembre a Trento – Trentino Music Arena, Ragazzi in Festa.

Sull’onda di questo incredibile rave l’autunno inizierà poi con “RAGAZZI MADRE - L’ILIADE” IL LIVE i due show unici previsti il 4 ottobre al Forum di Milano e il 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

Reduce dal successo di Ragazzi Madre – L’Iliade il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera disponibile su Prime Video e dopo mesi in testa alle classifiche con Stupidi Ragazzi(Elektra Records / Warner Music Italy), l’ultimo singolo dal sound avanguardista che ha legato grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban, Achille Lauro quest’estate è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo per celebrare tutti gli album che lo hanno reso da icona trap a poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo.