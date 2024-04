Addio al Demetra: un'icona della nightlife di Bari chiude dopo 27 anni

BARI – Dopo 27 anni di onorato servizio, il Demetra, storica cicchetteria del quartiere Picone a Bari, ha annunciato la sua chiusura definitiva. Il noto locale, gestito da Pietro Caputo in via Giovene, è ufficialmente in vendita, segnando la fine di un'epoca per la nightlife della città.L'annuncio della chiusura è stato dato dallo stesso titolare, Pietro Caputo, tramite un post su Facebook, dove ha espresso la sua difficile decisione con queste parole: "È difficile trovare le parole, scusatemi tutti. Vi ringrazio per tutti questi anni passati assieme". Il Demetra, con il suo carattere unico e la sua atmosfera accogliente, era diventato un punto di riferimento per ragazzi, studenti e amici di ogni età, rimanendo aperto fino alle 4:30 del mattino, tra gli ultimi locali della città a mantenere questo orario.La notizia della chiusura ha suscitato numerosi commenti di commiato e nostalgia sui social media, con molti utenti che hanno condiviso ricordi e ringraziamenti per l'esperienza vissuta al Demetra. "Troppi ricordi", scrivono alcuni, mentre altri ringraziano il titolare Caputo per aver fatto parte della loro adolescenza e dei momenti speciali trascorsi nel locale. "Grazie di tutto Piero. Hai fatto parte dell'adolescenza di tutti i ragazzi e ragazze di Bari. Ti auguriamo il meglio!".Con la chiusura del Demetra, Bari perde un altro pezzo della sua storia e della sua identità culturale, ma rimangono i ricordi e le esperienze condivise da generazioni di frequentatori del locale, che continueranno a vivere nei cuori di chi ha fatto parte di questa avventura.